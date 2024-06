Corigliano Rossano capitale della pallavolo italiana. Al via il Trofeo delle Regioni: domenica la cerimonia inaugurale

L’attesa è finita. Grazie alla grande disponibilità dell’ amministrazione comunale di Corigliano Rossano e al lavoro delle società di pallavolo presenti sul territorio è pronta ad ospitare la più grande kermesse della pallavolo giovanile, l’ Aequilibrium Cup 2024 – Trofeo delle Regioni. Si parte domenica 23 giugno dal lungomare dell’aera urbana di Rossano dove sfileranno le 42 rappresentative di tutte le regioni d’Italia per raggiungere l’anfiteatro “Rino Gaetano”, luogo scelto per la presentazione del grande evento, Ospite d’eccezione, per l’occasione il Campione del Mondo Daniele Lavia per un veloce e caloroso saluto ai partecipanti. Una settimana all’insegna della grande pallavolo con i migliori talenti provenienti da ogni regione pronti a darsi battaglia e a difendere i colori del proprio territorio, all’insegna della competizione sportiva, ma anche dell’aggregazione sociale, del rispetto e dell’amicizia in un contesto territoriale che offre la possibilità di poter trascorrere in totale serenità dei giorni che saranno molto intensi sotto il profilo agonistico. Sport e turismo: un connubio perfetto in una terra baciata dal sole e dalla storia millenaria alla scoperta delle bellezze artistico-culturali del territorio e delle numerose tipicità eno-gastronomiche. La Calabria, dunque, si prepara ad essere nuovamente punto di riferimento e cassa di risonanza a livello nazionale della disciplina pallavolistica giovanile grazie al lavoro profuso nel tempo dal Comune di Corigliano-Rosano ed in particolare dal Sindaco Flavio Stasi, che con una serie di eventi ne hanno accresciuto il prestigio e la reputazione per l’ottima riuscita, con una attenzione sempre più pregnante agli aspetti logistico-organizzativi e alla qualità.

Saranno dieci gli impianti che da lunedì 24 a venerdì 28 giugno ospiteranno le centocinquanta partite che caratterizzeranno questa nuova edizione dell’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni 2024: il Palazzetto dello sport “Brillia”, il Palazzetto F. Calabrò, Polo Liceale, il Pala Eventi, la Palestra ITI - IPA – ITI “E. Majorana”, la Palestra I.I.S. Green Falcone e Borsellino (Via S. Cosma e Damiano, 20), la Palestra I.I.S. Green Falcone e Borsellino (Via G. di Vittorio, 1), lo Sporting Club, la Palestra ITAS-ITC e la Palestra I.I. L. Palma.

La consueta Riunione Tecnica, altro appuntamento di fondamentale importanza dell'evento, è invece in programma domenica alle 21.30 presso la Sala del Villaggio Airone Resort di Corigliano-Rossano. Il via alle gare è previsto invece per lunedì 24 giugno; i match del Torneo maschile prenderanno il via alle ore 9, mentre quelle del Torneo femminile alle ore 15.30. Le finali sono in programma venerdì 28 giugno.

Tutto pronto dunque per l’inizio dell’evento, che come noto, rappresenta il punto di arrivo di un percorso ben più lungo partito nei mesi scorsi e che include i Trofei dei Territori che si sono disputati in tutte le regioni italiane. Corigliano-Rossano si prepara dunque ad essere la capitale della pallavolo giovanile italiana.

DIRETTA STREAMING

Per il secondo anno consecutivo tutti match dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI la playlist dedicata alla manifestazione). Il sito trofeodelleregioni.it, darà invece ampio risalto alle gare con news in tempo reale, gallery fotografiche e live score da tutti i campi.

TORNEO FEMMINILE

I GIRONI DELLA PRIMA FASE

Pool A

Girone A: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Campania

Girone B: Lazio, Sicilia, Sardegna

Girone C: Veneto, Toscana, Liguria

Girone D: Piemonte, Emilia Romagna, Trentino

Pool B

Girone E: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata

Girone G: Marche, Umbria, Molise

Girone H: Calabria, Puglia, Valle d’Aosta

TORNEO MASCHILE

I GIRONI DELLA PRIMA FASE

Pool A

Girone A: Veneto, Umbria, Campania

Girone B: Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia

Girone C: Trentino, Sicilia, Calabria

Girone D: Emila Romagna, Marche, Piemonte

Pool B

Girone E: Puglia, Alto Adige, Molise

Girone G: Toscana, Basilicata, Valle d’Aosta

Girone H: Liguria, Abruzzo, Sardegna

LA FORMULA DI GIOCO

Le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking sono state inserite nella POOL A e suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto sono state inserite nella POOL B e suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.

ALBO D’ORO

FEMMINILE

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

2023: Lazio

MASCHILE

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

2023: Lombardia

Sul sito www.trofeodelleregioni.it tutte le informazioni sugli impianti di gioco, le strutture ricettive, le rappresentative e molto altro ancora.