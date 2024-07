Cosenza, primo giorno per Ciervo e Rizzo Pinna: "Qui c'è una grande energia positiva"

Primo giorno rossoblù per Riccardo Ciervo e Andrea Rizzo Pinna, presentati questa mattina in sala stampa. I due hanno evidenziato grande determinazione e il forte desiderio di mettersi subito all’opera per convincere e infiammare i tifosi del Cosenza. Di entrambi, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio - che prima di loro ha preso la parola - ha esaltato le qualità tecniche.

Ciervo ha ancora scolpita nella memoria la prestazione della scorsa stagione al “Marulla”: “Di quel giorno - ha detto l’attaccante classe 2002 scuola Roma - conservo soprattutto il ricordo della tifoseria. Questa è una piazza molto importante per la serie B. Spero di avere quella continuità che mi è mancata fin qui nella mia carriera. Arrivo con lo spirito giusto, non conosco i miei compagni ma avrò presto l’occasione di farlo in ritiro. Ieri, poi, ho sentito Alvini telefonicamente e mi ha trasmesso un’energia positiva”.

Rizzo Pinna, trequartista classe 2000, arriva in punta di piedi ma è intenzionato a impressionare sul palcoscenico della cadetteria: “Non vedo l’ora di confrontarmi con questa nuova dimensione. A Lucca mi sono espresso bene, voglio mostrare anche qui le mie qualità. Fa piacere essere accostato ad un calciatore come Miccoli ma per ripetere il suo cammino devo fare ancora tanta strada. Sarebbe sufficiente anche farne la metà per dire di aver fatto bene. Delvecchio mi ha detto che questo deve essere per me un punto di partenza e sono d’accordo con lui”.