Il cosentino Giovanni Tocci vola a Parigi: "Sarà l’Olimpiade della consapevolezza"

La terza Olimpiade di Giovanni Tocci «sarà quella con la O maiuscola». Così, il campione di Arcavacata di Rende definisce Parigi 2024. Il tuffatore azzurro torna a gareggiare sotto i cinque cerchi dopo l’esordio di Rio 2016 e il bis di Tokyo 2020. «Quella di Parigi sarà l’Olimpiade della consapevolezza – dice – quella in cui sto mettendo tutto me stesso, insieme agli insegnamenti delle esperienze passate». Oggi la partenza per Parigi, per l’avventura in cui il sogno può diventare realtà. In cui gli sforzi e i sacrifici di una vita possono concretizzarsi in una medaglia, qualunque sia il colore.Un lavoro immenso, quello di preparazione, iniziato da anni: «Nella mia mente ci sono solo la gara di giorno 2 agosto e quella di giorno 6». Il cosentino partirà con la gara sincronizzata dal trampolino tre metri, con Lorenzo Marsaglia, che è la specialità sulla quale i due atleti, come anche l’Italtuffi, puntano in maniera particolare.