Olimpiadi, da Rossano a Parigi con furore. Lavia e Laurenzano sono in volo

Il sogno olimpico della pallavolo italiana al maschile, più volte accarezzato in passato, passa anche attraverso le gesta di ragazzi di Calabria che oggi rappresentano una delle migliori espressioni a livello italiano, europeo e mondiale. Dall’estremo Sud a Parigi, da Rossano al centro del mondo: Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano , gli azzurri pronti a dire la loro al cospetto di nazionali come Francia, Polonia, Usa, Giappone. Due ragazzi cresciuti a pane e pallavolo, dotati di talento e grande determinazione, due ragazzi che, nonostante la giovane età, hanno conquistato tanti trofei a livello nazionale, europeo e mondiale a livello di club e di nazionale. Compagni di squadra in SuperLega a Trento, quest’anno hanno vinto la Champions League e ora puntano a raggiungere quella medaglia d’oro che un intero movimento insegue da diverse generazioni.

Lavia faceva parte anche della spedizione azzurra in Giappone, all’epoca in panchina guidata da coach Blengini. «Rispetto a Tokyo sono cambiate tante cose, lo staff, il gruppo. Noi non dobbiamo essere legati a quello che è successo nel 2021, dobbiamo scrivere la nostra storia e sicuramente affronteremo tutte le partite come se fossero una finale perché sappiamo che tutte le squadre si presentano all’Olimpiade per vincere. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e dobbiamo esprimere il nostro gioco come sappiamo fare e come abbiamo dimostrato di fare».

Ha da poco compiuto 21 anni, ma ha già vinto uno scudetto e una Champions League guidando da titolare, nel ruolo di libero, una delle squadre più forti al mondo: Trento.

Gabriele Laurenzano è stato inserito come 13° nel ruolo di riserva: «Già il fatto di essere convocati per le Olimpiadi è un’emozione incredibile ed è un onore poter rappresentare l’Italia. Ci vado come riserva, ma sono felicissimo perché comunque vivrò il sogno olimpico, lo sentirò, farò parte del villaggio e ovviamente cercherò di dare sempre una mano ai ragazzi negli allenamenti per farli arrivare il giorno della partita nelle migliori condizioni possibili».