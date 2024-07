Karting, podio al campionato italiano per il cosentino Quintieri

Al Circuito Internazionale Napoli di Sarno andava in scena il quarto round del Campionato Italiano Karting . La disciplina motoristica che, da sempre, forma e prepara i piloti che poi approdano nelle categorie più importanti dell’automobilismo, da qualche anno è tornata a splendere di luce propria e, sempre più, sono i piloti che scelgono di confrontarsi sui tracciati italiani ed internazionali. Ermanno Quintieri è un giovanissimo pilota che, pur senza aver ancora raggiunto la maggiore età, sa confrontarsi sui circuiti più importanti del mondo raccogliendo soddisfazioni ad altissima velocità . Questo weekend, a Sarno, da molti considerato il tempio del karting, erano approdati i migliori piloti in circolazione per confrontarsi nel penultimo appuntamento tricolore. In una pista considerata amica, Ermanno ha saputo mettersi in forte evidenza in tutte le fasi di gara conquistando alla fine il podio nella propria categoria. Oltre 220 piloti al via e, di questi, 33 nella classe regina: la Kz2.

Nella entry list di categoria anche Ermanno Quintieri che, già nelle prove cronometrate in programma il venerdì dimostrava di essere in un buon momento, conquistando il tredicesimo tempo assoluto, che valeva il sesto nella categoria riservata Under18. Il format del Campionato Italiano prevede, poi, 2 manche da disputarsi il sabato. Con 6 posizioni recuperate nella prima e 5 nella seconda, ad Ermanno spettava la piazzola 9 sulla griglia di partenza di Finale1. Alla bandiera a scacchi di gara 1 la vittoria al lombardo Bertuca, con Quintieri che finiva in decima posizione assoluta e ad un soffio dal podio “under”. In gara due un vero capolavoro con la conquista della sesta posizione sotto la bandiera a scacchi che valeva, allo stesso tempo, il secondo gradino del podio della categoria. “Questo podio è il giusto riconoscimento per il gran lavoro che abbiamo fatto con il team Praga” – così Quintieri dopo aver ritirato il trofeo – “Ero certo di poter far bene perché già lo scorso fine settimana eravamo stati veloci. Il nostro è un percorso di crescita costante e continueremo a lavorare per farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti”. Il quinto ed ultimo round del Campionato Italiano è in programma a Settembre, su un altro circuito iconico del panorama internazionale: il South Garda Karting di Lonato. C’è da scommetterci che Quintieri saprà dire la sua anche in terra lombarda.