Cosenza, Alvini chiede pazienza e rinforzi

Cosenza pronto a scendere in campo questa sera, con inizio alle ore 21:15, allo stadio “Grande Torino”, per l’esordio ufficiale stagionale nei trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa contro i granata. Nella conferenza stampa pre-gara di Alvini, però, i punti salienti sono ben altri con il campionato che inizierà tra una settimana e la rosa ancora incompleta.

«So di allenare in una città che ha grande calore, è appassionata e ama il calcio e i propri colori – dice chiaramente il tecnico Alvini –. Chiedo alla grande tifoseria che c’è a Cosenza di avere un po’ di pazienza per arrivare a costruire qualcosa. In questo momento è un progetto crudo, immaturo. Vorrei sistemare alcune cose, tante altre situazioni anche extra campo, ma ci sono le persone adeguate per farlo, però occorrono tempo e lavoro. Ci vuole tanta pazienza da parte di tutti, il nostro obiettivo è la salvezza».

Fiducioso l’allenatore toscano per il match contro il Torino, nonostante le tante problematiche in essere: «Domani (oggi: ndc) faremo una buona partita, abbiamo le possibilità, anche se non illimitate, di mettere in campo le nostre idee e fare bene. Pensiamo a dare il massimo a Torino, da martedì prepareremo l’esordio in campionato con la Cremonese».

Le parole di Massimiliano Alvini confermano la sua grande schiettezza, tanto che non le manda assolutamente a dire, ma chiarisce la situazione attuale dell’organico rossoblù, precisando cosa serva ancora: «Tra me, i direttori Delvecchio e Ursino e il presidente Guarascio c’è grandissima chiarezza e parliamo spesso. Il mercato? Sarò schietto, abbiamo bisogno di un difensore, un esterno, un centrocampista e almeno uno, possibilmente due, attaccanti. Adesso sono contento di allenare quelli che ho i quali stanno dando molto in termini di attaccamento, disponibilità, voglia. Da loro sto avendo solo risposte positive. La società sta lavorando con impegno, non è facile trovare calciatori giusti, ce ne sono alcuni che vogliono altre piazze, noi abbiamo bisogno di gente che sposi il progetto Cosenza».

Immancabile che venga tirata fuori la grana Marras sul quale l’allenatore rossoblù non ha peli sulla lingua. «A Torino, tranne Venturi e Cimino infortunati, verranno tutti. Per quanto riguarda Marras – tuona – a me piace parlare dei giocatori che ho qua e hanno il gusto di venire ad allenarsi e a sacrificarsi per cercare di raggiungere un obiettivo. Ecco perché su di lui non posso esprimermi, bisogna chiedere alla società. Ogni giorno vedo ragazzi sudare la maglia in allenamento, mettere il 100% durante le sedute e non fermarsi un istante. Tra questi c’è Martino che apprezzo tanto per la sua disponibilità, avercene calciatori così ed è ufficialmente a disposizione. Kourfalidis è un ragazzo fortemente voluto, viene da due campionati importanti e siamo contenti di averlo qui. Non è ancora al top ma partirà con noi e potrebbe giocare, vedremo quanto. José Mauri è in ritardo di condizione in quanto si è allenato solo una volta a Cascia e qualche giorno qui in città, ha bisogno di tempo. È un centrocampista centrale, preso per giocare in mediana, sia a due che a tre».