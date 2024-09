Sintegra Rende vince contro Milazzo 80-76. “Buona la prima”, per coach Carbone

Prima partita di campionato serie B Interregionale per Sintegra Rende che porta a casa la vittoria contro Milazzo. 80-76, il risultato finale. Una partita molto equilibrata fino ai secondi finali dell'ultimo quarto.

Tartamella mette a segno la tripla decisiva. Tanta emozione per la squadra di casa, supportata da un grande pubblico e dai tamburi dei tifosi per tutti i quattro periodi di gara.

Esulta il coach Pierpaolo Carbone che sintetizza così la gara: “partita dura e combattuta fino all'ultimo istante ma siamo felici per la vittoria: è quello che ci voleva. Abbiamo commesso troppi errori nei primi due quarti, poi abbiamo sistemato la percentuale ed al terzo quarto inserita, finalmente, la marcia in più consolidando un vantaggio di 10 punti. Ciononostante gli avversari sono stati bravi a rientrare, prima delle grandi giocate finali che hanno consentito ai ragazzi di vincere la gara”, ha spiegato Carbone a fine gara.

Per lui bene il collettivo, non solo i realizzatori Baquero, Tartamella e Ballati. Ottima l'intensità del Rende Basket e di tutta la squadra in campo.

“La fretta e la voglia di farsi bene ci hanno fatto commettere troppe ingenuità iniziali. Poi però grande prestazione dei due quarti finali contro una buona squadra come Milazzo”.