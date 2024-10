Serie C femminile, la Gm Volley lotta ma ha la meglio Rossano al quarto set

Terza giornata del Campionato Regionale di serie C femminile. A Rossano è andato in scena lo scontro al vertice fra la Pallavolo Rossano e la G. M. Volley 2000 che si sono affrontate con la massima determinazione, dando vita ad un incontro spettacolare e tiratissimo che, dopo più di 2 ore di gioco, ha premiato le ragazze locali che si sono imposte per 3 a 1 (25/22, 24/26, 25/23, 26/24) ma le atlete cosentine sono uscite dal campo a testa alta con gli applausi e i complimenti dello sportivissimo pubblico rossanese.

Trascinata dalle incontenibili Giorgia Grandi e Ludovica Mastroianni la G. M. Volley 2000 ha sempre giocato e ribattuto punto su punto per tutta la gara e dal 2 set in poi è stata sempre in vantaggio negli ultimi e determinanti punti di ogni frazione. La G. M. Volley 2000 ha iniziato l'incontro con: palleggiatrice Ilaria Totera, opposta Nicole Di Fino, centrali Melania Gualtieri e Gessica Conforti, bande Giorgia Grandi e Ludovica Mastroianni. Nel corso dei set è stato prezioso e spesso determinate l'ingresso di Anna Perri (ben 8 punti in attacco), Eva Morace e Francesca Belfiore.