Avvicendamento ai vertici della Cosenza K42: Antonio Maria Igor Cosma presidente, succede a Giovanni Mondera

Cambio al vertice nell’ASD Cosenza K42: Antonio Maria Igor Cosma è il nuovo presidente della società di atletica leggera cosentina, eletto durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi sabato 23 novembre presso la sala riunioni del campo scuola di Cosenza. Cosma, ingegnere gestionale 38enne nativo di Cittanova, è il 4° presidente del team bruzio e succede a Giovanni Mondera in carica dal 2018. Espletati i rituali della verifica poteri e ritenuta valida la riunione, è stato chiamato a presiedere l’assemblea il socio Vincenzo Spizzirri coadiuvato in veste di segretario dal socio Massimo Ragusa. Nella sua relazione di fine mandato, il presidente uscente, dopo avere doverosamente ringraziato i suoi più stretti collaboratori, ha rimarcato i momenti agonistici maggiormente caratterizzanti tra i quali la prima e storica maglia azzurra indossata da un proprio atleta, l’ex tesserato Luca Ursano convocato nel 2021 in nazionale under 23; il prestigioso ingresso nel ranking delle società aventi diritto al tesseramento di atleti extracomunitari consentendo l’ingaggio del top runner Leonce Bukuru; i diversi primati regionali tra cui le 4x100 cadette e assolute; i tanti ori e podi conseguiti dagli atleti master a livello nazionale. Forte la sottolineatura di Mondera riferita alla paternità del rinnovato campo scuola, oggetto a più riprese di reiterati tentativi di scippo ideologico perpetrati in modo strumentale e puntualmente respinti al mittente. Nel suo primo intervento da presidente Antonio Cosma, ringraziando per l’attestazione di stima e fiducia ricevuta, ha brevemente fatto cenno ad alcune tematiche che la nuova governance dovrà affrontare tra cui il rinvigorimento del settore master, rinviando i soci al consueto e imminente appuntamento di fine anno (in programma sabato 21 dicembre) per una più esaustiva presentazione dei programmi futuri. Durante i lavori assembleari eletti anche i consiglieri Daniele Percacciuolo (41 anni avvocato), Maurizio Leone (51 anni funzionario forze dell'ordine), Ferdinando Ritrovato (52 anni dottore in fisioterapia), Antonio Perrone (45 anni farmacista) e Alessandro De Rosa (47 anni archeologo). Tra i neo consiglieri inoltre eletto, su indicazione del direttivo uscente, l’ex presidente Mondera con il compito di governare la migrazione dei processi operativi al nuovo management societario. Nei prossimi giorni la convocazione del primo Consiglio Direttivo per la definizione del nuovo organigramma