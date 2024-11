Tiro a volo, arriva a Cosenza la campionessa Maria Lucia Palmitessa

Faccia a faccia con un mostro sacro dello sport. Oggi si terrà un importante corso di aggiornamento organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “Monaco” e dedicato ai docenti di Scienze motorie e ai tecnici della Federazione italiana di rito a volo. L’incontro, che si svolgerà dalle 8 alle 13 nella sua parte teorica, proseguirà con attività pratiche che avranno luogo all’interno del campo di tiro dell’Asd “Valle del Savuto” a Marzi.

Il corso sarà condotto da Massimo Tafuri, responsabile nazionale scuola della Fitav, e vedrà la partecipazione della campionissima delle Fiamme Oro Maria Lucia Palmitessa. Durante l’incontro, sarà presentato anche il progetto “La Fitav adotta la scuola”, inserito dall’Iti Monaco nel piano triennale dell’offerta formativa e rivolto agli studenti e alle studentesse del primo biennio e delle terze classi.

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare i giovani a una disciplina spesso considerata di nicchia, come la Fossa olimpica, promuovendo l’inclusività e la conoscenza di uno sport che ha regalato numerose soddisfazioni in ambito olimpico. A supportare l’iniziativa, interverranno anche funzionari della Polizia di Stato della Questura di Cosenza, che illustreranno agli studenti gli aspetti normativi e le regole di sicurezza legate alla pratica di questa disciplina olimpica.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sensibilizzare i docenti di Scienze motorie sull’importanza di includere discipline meno conosciute nei percorsi scolastici, dall’altro, offrire ai giovani nuove opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport, abbattendo barriere culturali e sociali. Un’iniziativa che punta a formare non solo atleti e atlete, ma persone consapevoli, in grado di apprezzare il valore educativo e inclusivo dello sport.