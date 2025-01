La favola di Charles si realizza a Cassano: in fuga dal Sudan per salire... sui podi dell'atletica

Charles, la “Perla Nera” della Polisportiva Magna Graecia: la storia di un invisibile diventato visibile grazie allo sport. Questa è la storia di Charles, nato a Malakan, nel Sud Sudan, il 24 dicembre 1994. Ha vissuto una vita segnata dalla fuga e dalla ricerca di un futuro migliore. Dopo un passaggio travagliato per la Libia e un volo verso Fiumicino, è approdato in Italia come rifugiato politico, trovando accoglienza nel Cidis Impresa Sociale ETS di Cassano Ionio a partire da novembre 2022. È qui che la sua storia ha preso una piega inaspettata. Intercettato dalla Polisportiva Magna Graecia ASD di Cassano Ionio, un’associazione che promuove lo sport come strumento di inclusione e valorizzazione umana, Charles è stato invitato a provare la corsa podistica. La Polisportiva, fedele ai suoi principi di non discriminazione e di promozione del benessere collettivo, ha offerto a Charles l’opportunità di trasformare la sua passione per la corsa in un vero percorso agonistico. Dopo un periodo di prove tecniche sotto l’attenta supervisione degli istruttori, i risultati sono stati subito evidenti: Charles possedeva un talento naturale per la corsa. Il 6 marzo 2024, la Polisportiva e il Cidis Impresa Sociale ETS hanno formalizzato un protocollo d’intesa per sostenere ufficialmente Charles nel suo percorso sportivo. Grazie a questo accordo, la Polisportiva ha provveduto a tutte le visite mediche necessarie per avvicinarlo al podismo agonistico. Con il costante supporto dell’istruttore Fausto Corrado, Charles si è allenato duramente, indossando con orgoglio la divisa della Polisportiva Magna Graecia. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Charles ha partecipato a numerose gare, percorrendo chilometri di asfalto in Calabria e oltre, e conquistando i primi podi sia nella categoria assoluti che nella sua specifica classe. Tra le sue imprese più memorabili, la vittoria al Campionato Regionale Fidal Calabria CDS a squadre, il primo posto nella V Strabotricello l’8 settembre e il successo al Memorial “Eugenio Palmierino” il 13 ottobre a Palmi. Charles è stato ribattezzato la “Perla Nera” della Polisportiva Magna Graecia, un appellativo che celebra la sua eccezionale forza, dedizione e talento. Ma, soprattutto, racconta una storia di riscatto. Charles, un tempo invisibile, è diventato visibile grazie alla passione per lo sport e alla comunità che lo ha accolto e valorizzato. La storia di Charles è un esempio tangibile di come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione sociale e di rinascita personale.