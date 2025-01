Il Cosenza si fa riprendere dal Mantova: da 2-0 a 2-2. Non bastano i gol di Artistico e Florenzi

Cosenza-Mantova 2-2

Marcatori: 10’ pt Artistico, 23’ pt Florenzi, 37’ pt Maggioni, 18’ st Mancuso.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 6; Sgarbi 6.5, Venturi 6, Caporale 5.5 (46’ st Martino sv); Ricciardi 5.5 (46’ st Hristov sv), Kouan 4.5, Kourfalidis 6.5, D’Orazio 6 (27’ st Cimino 6); Florenzi 7.5 (40’ st Mauri sv), Mazzocchi 6 (27’ st Zilli 6); Artistico 7. All.: Alvini.

Mantova (4-2-3-1): Festa 5.5; Maggioni 6.5, De Maio 5, Cella 6, Bani 6 (37’ st Giordano sv); Burrai 6, Trimboli 6.5; Bragantini 5.5 (16’ st Debenedetti 6.5), Mancuso 7, Fiori 6 (27’ st Wieser 6); Mensah 6.5 (37’ st Galuppini sv). All.: Massolini (Possanzini squalificato).

Arbitro: Giua di Olbia 5.5.

Note: spettatori 3.269 di cui 138 ospiti. Espulsi: 18’ pt il collaboratore tecnico Bonacci (Cs) e all’8’ st il vice allenatore Montagnolo (Cs) per proteste. Ammoniti: D’Orazio, Kouan, Bani, Artistico, Sgarbi, Kourfalidis. Angoli: 3-4. Recupero: 2’, 4’.

Il Cosenza allunga ma poi si lascia riprendere dal Mantova. Termina 2-2 al “Marulla” nella seconda partita del girone di ritorno, la prima del nuovo anno dopo la sosta. I rossoblù aprono il match e poi raddoppiano con i due giocatori maggiormente ispirati, Artistico e Florenzi. Gli ospiti accorciano nel primo tempo con Maggioni e firmano il pari con Mancuso. Nel finale, la traversa dice no ad Artistico e prolunga l’astinenza dei silani, ultimi insieme alla Salernitana. Contestato Guarascio.