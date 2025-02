Il Cosenza dura 15', il Palermo poi cala il tris con Pierozzi, Brunori e Pohjanpalo. Rossoblù verso la retrocessione

Cosenza-Palermo 0-3

Marcatori: 30’ pt Pierozzi, 11’ st rig. Brunori, 20’ st Pohjanpalo.

Cosenza (3-5-2): Micai 5.5; Hristov 5, Venturi 5, Caporale 5; Cimino 5.5 (13’ st Ricciardi 5), Charlys 5, Gargiulo 5 (29’ st Rizzo Pinna sv), Garritano 5, D’Orazio 4.5 (13’ st Ricci 6); Mazzocchi 5 (38’ st Fumagalli sv); Artistico 5 (28’ st Zilli 5.5). All.: Alvini.

Palermo (3-4-2-1): Audero 7; Baniya 6, Blin 6, Magnani 6.5; Pierozzi 7 (454’ st Buttaro sv), Gomes 6.5, Ranocchia 6.5 (39’ st Segre sv), Lund 7; Verre 7.5 (28’ st Vasic 6), Brunori 7 (28’ st Le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (44’ st Di Francesco sv). All.: Dionisi.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6.

Note: spettatori 4362 di cui 38 ospiti. Ammoniti: Pierozzi, Charlys, Brunori. Angoli: 9-2. Recupero: 1’ pt, 2’ st.

Centoundicesimo compleanno amaro per il Cosenza, superato in casa 3-0 dal Palermo. La serie C si avvicina. I rossoblù durano meno di un quarto d’ora. Tre occasioni per Artistico nei primi 13’. Audero risponde in tutte le circostanze. Prima l’attaccante incrocia con il portiere in uscita dopo un recupero di Charlys sulla trequarti. L’ex Sampdoria si oppone anche al colpo di testa ravvicinato in seguito ad un pallone pennellato da Garritano. Infine, sbarra la strada al romano rispondendo in uscita con il piede. Il Cosenza si spegne lì. La partita non decolla ma al 30’ il Palermo sblocca il match con Pierozzi che arriva a chiudere all’altezza del secondo palo sul cross di Verre. Nel secondo tempo, Brunori raddoppia su rigore (concesso dopo la segnalazione del Var: tocco di mano di D’Orazio), poi Pohjanpalo fa tris con un tiro secco. Il palo evita il gol di Gargiulo in una giornata ferale.