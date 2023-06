La “voce” italiana per eccellenza fa tappa a Cosenza: Luca Ward al Castello Svevo

Arriva oggi a Cosenza l’attesissimo Luca Ward ed “Il talento di essere tutti e nessuno”. Appuntamento alle 21,30 al Castello Svevo per l’edizione della rassegna “Exit. Deviazioni in arte e musica”. Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. È stato Pierce Bosnan, Russel Crowe, Hugh Grant e Samuel L.Jackson. Pulp Fiction, Matrix e il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Per la prima volta, l’attore si mette a nudo: uno spettacolo fatto di aneddoti e ricordi, tutta la verità sul mondo del cinema e del doppiaggio, senza risparmiare sul lato più intimo e privato. Una storia che diverte e commuove in tutti i modi possibili. In questi giorni, Ward è stato già in Calabria, a Tropea, per incontrare l’attore Russel Crowe.

