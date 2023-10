Il paolano Marco Basile a "Tù Sì Que Vales" conquista la standing ovation e la telefonata di Albano

La brillante perfomance di Marco Basile a "Tù Sì Que Vales" gli è valsa non solo la semifinale ma anche la graditissima telefonata di Albano Carrisi nella giornata di ieri. Come comunica l'ufficio stampa - Gessica Giglio - il cantautore pugliese si è complimentato per la brillante perfomance di Basile nel programma di canale 5. Sulle note di "Nel sole" considerata dagli stessi giudici di gara di difficile interpretazione il 57enne vigile del fuoco paolano ha ricevuto la standing ovation del pubblico. Anche il comune di Paola si è congratulato con Marco Basile per la sua straordinaria performance canora: "hai emozionato tutti noi con la tua voce bellissima e il tuo talento unico. Siamo orgogliosi di avere artisti così talentuosi nella nostra comunità".