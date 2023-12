A Masterchef la farmacista e ballerina cosentina Anna Pisano

Baccalà, pomodorini e pepi cruschi, ossia peperoni rossi essiccati e croccanti. Nasce così la ricetta denominata, non a caso, «Il baccalà del Monsignore», che ha portato alla ribalta di Masterchef 2023 Anna Pisano, farmacista di professione, cuoca e ballerina per passione. Originaria di Pietrapaola, centro del basso Ionio cosentino, ha poco più di 60 anni e vive da tempo a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, dove è sposata con Pasquale, che fa il medico, e gestisce coi due figli la sua farmacia nella centralissima Piazza Selvaggi del borgo d’origini normanne.

Col «baccalà del Monsignore», che è anzitutto una ricetta di famiglia dedicata ad uno zio prelato che le ha trasmesso l’amore per la buona tavola, la dottoressa Anna Pisano ha portato a casa ben tre «sì» dei giudici e il grembiule bianco, che le hanno aperto le porte della Masterclass di Masterchef 2023.

Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo hanno molto apprezzato la ricetta calabrese. Barbieri ha fatto addirittura la scarpetta, Cannavacciuolo ha persino pescato il sugo dalla pentola e Locatelli ha soprattutto elogiato la bravura di Anna.

Oltretutto la dottoressa Anna è grande appassionata di danza e, pertanto, ha colto l’occasione di Masterchef per concedersi un valzer col suo chef preferito che, ha detto con grande decisione, è Giorgio Locatelli.

Una vittoria inaspettata? Fino ad un certo punto. «In molti mi dicevano di lasciar perdere – ha commentato la protagonista – compreso mio marito». E quei ritornelli, simili ad una canzonatura «Ma che fai? Ma dove vai?» erano diventati oramai usuali. Ma alla fine ha vinto la sua tenacia. E dinanzi ai complimenti degli chef è naturalmente esplosa di gioia.

Il fatto non è assolutamente passato inosservato a San Marco Argentano, dove tutti conoscono Anna, la farmacista o la dottoressa, ma soprattutto la persona molto apprezzata e amata dalla comunità.

Sulla pagina social ufficiale di Masterchef si legge che «Anna è una donna grintosa e piena d’energia, che usa la ’Nduja come rimedio contro ogni male. È una farmacista molto devota al suo lavoro ed è particolarmente legata alla piccola realtà del suo paese e ai suoi compaesani».

La cucina di Anna è fatta di prodotti sempre freschi come le uova delle sue galline e le verdure del suo orto, e suoi piatti sono principalmente legati alla tradizione calabrese: semplice e prelibata come quella di mamma Ortensia. Anna ha un rapporto particolare con il marito. Lui non condivide alcune sue scelte, inclusa la sua partecipazione a MasterChef, ma lei, dal carattere forte e deciso, non si lascia influenzare e porta avanti ogni progetto su cui crede fortemente. Ma proprio mentre lo chef Locatelli le allacciava il grembiule bianco in vita, suo marito sorrideva quasi incredulo.

Anna Pisano, dunque, è una delle aspiranti chef che si sfideranno per il titolo di Masterchef 2023, con i complimenti di quanti l’hanno apprezzata.