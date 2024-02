Domani mattina, domenica 4 febbraio alle 9, il geologo cosentino Carlo Tansi sarà ospite in studio in occasione della puntata domenicale di "Mi manda Rai3", condotta da Federico Ruffo. Sì parlerà di abusivismo edilizio e di come si possono aggirare le leggi degli uomini ma non quelle della Natura, che prima o poi si riprenderà i suoi spazi provocando prevedibili catastrofi.