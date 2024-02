Camigliatello, Lorica, Croce di Magara: la Sila e suoi Giganti a Linea Bianca sabato su Rai1

Da Camigliatello Silano a Lorica per raggiungere Croce di Magara: Linea Bianca e i suoi conduttori - Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Mino Zani - sono pronti a raccontare la montagna calabrese in una puntata imperdibile che andrà in onda sabato 24 febbraio alle 14 su Rai1 (realizzata in convenzione con la Regione Calabria).

Cime innevate, boschi, pascoli, tradizioni, insieme ad una spiccata vocazione al turismo della popolazione locale fanno della Sila una meta perfetta. Tra i luoghi visitati la riserva naturale dei Giganti della Sila, sito Fai tra i più apprezzati di tutta Italia. Il pubblico potrà ammirare alberi alti fino a 45 metri con tronchi larghi oltre 2 e dall'età straordinaria di 350 anni proprio a Croce di Magara, nel cuore del Parco Nazionale.

Tappa anche in contrada S. Maria Lagarò, nel magnifico scenario delle campagne silane.