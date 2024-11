«Ninfa dormiente»: c’è Giulia Petrungaro, giovane talento cosentino

Un talento calabrese in «Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia», la serie Rai Fiction-Publispei tratta dai romanzi best-seller di Ilaria Tuti (Longanesi), che si concluderà domani su Rai1 in prima serata. New entry di questa seconda stagione, con Elena Sofia Ricci nei panni della ruvida profiler dalla polizia di Udine, è infatti Giulia Petrungaro, classe 1995, cosentina di Fiumefreddo Bruzio, già volto di Elena Montemurro ne «Il Paradiso delle Signore».

Come nell’acclamata soap Rai e nella recente partecipazione a «I Fratelli Corsaro» su Canale 5, l’attrice interpreta un’altra giovane donna siciliana, Elena Privitera, ex fidanzata dell’ispettore Massimo Marini (l’attore ragusano Giuseppe Spata), che torna nella vita del collega di Teresa per comunicargli di aspettare un figlio da lui. «Elena è una donna determinata e indipendente che non ha mai chiesto niente a nessuno e ha sempre lavorato e studiato per costruirsi un futuro. Lei e Massimo si sono fidanzati quando erano molto giovani. Il loro è un amore acerbo e immaturo ma solido, che finisce quando lui si trasferisce a Udine. Quando Elena lo raggiunge per comunicargli di aspettare il bambino, scopre che Massimo ha una relazione con un’altra donna. Nonostante la ferita, intende portare avanti la gravidanza, anche senza il padre di suo figlio accanto. Non le interessa tornare con Massimo, ma solo che il bambino abbia un padre«.