Il talento di Verdiana Zangaro: la cantante cosentina vince Tale e Quale Show

Nella puntata conclusiva, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello è stata affiancata come giudice speciale da Paolo Bonolis. Nonostante la vittoria di puntata di Kelly Joyce, Verdiana è riuscita a mantenere il primato in classifica generale, dimostrando di essere la favorita assoluta della competizione. La finale ha visto anche il terzo posto di Feisal Bonchani, che ha completato il podio, e le ottime esibizioni di Amelia Villana, Giulia Penna e Thomas.

Voce, tecnica, presenza scenica: in altre parole...talento! Con la sua magistrale imitazione di Mina nel brano “Oggi sono io,” Verdiana Zangaro ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi la vittoria finale dell’edizione 2024 di Tale e Quale Show , il celebre programma condotto da Carlo Conti. La cantante cosentina ha sbaragliato la concorrenza con un punteggio totale di 503 voti, staccando nettamente gli altri finalisti e confermando la sua bravura e versatilità artistica.

Il successo di Verdiana non si è limitato ai voti della giuria, ma è stato consacrato anche dal favore del pubblico, che ha premiato costantemente la sua incredibile capacità di adattarsi ai più diversi stili musicali. Nel corso delle puntate, infatti, Verdiana ha dato prova di straordinarie doti interpretative, cimentandosi con artisti iconici e impegnativi come Antonella Ruggiero, Arisa, Lady Gaga, Anna Oxa, Celine Dion, e molti altri. Ha vinto due puntate e si è spesso piazzata nei primi tre posti, rimanendo stabile in vetta alla classifica.

Oltre al primo posto di Verdiana, la classifica finale ha visto al secondo posto Kelly Joyce, che ha chiuso con 470 voti, e al terzo posto Feisal Bonchani, con 446. Seguono Amelia Villana con 444 voti, Giulia Penna con 407, e Thomas con 390 voti. A completare la graduatoria: Simone Annicchiarico (367), Massimo Bagnato (360), Roberto Ciufoli (297), Justine Mattera (285) e Carmen Di Pietro, ultima con 193 voti.