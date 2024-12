Il caso Bergamini raccontato nel nuovo podcast di Pablo Trincia: “Il cono d'ombra” prossimamente disponibile su Sky

Una notte di novembre lungo la statale Ionica, un corpo sull’asfalto, e un mistero irrisolto per oltre trent’anni. È questo lo scenario al centro di "Il Cono d'Ombra - Il caso Denis Bergamini", il nuovo lavoro firmato dal giornalista e autore Pablo Trincia. Dopo il successo di "E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano", prosegue la collaborazione tra Sky, Sky TG24 e Trincia, che sarà voce e volto del progetto.

La produzione, curata da Sky Italia, Sky TG24, Sky Crime e TapelessFilm, affronterà uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana: la morte di Denis Bergamini, promettente calciatore del Cosenza, avvenuta il 18 novembre 1989 in circostanze oscure. La vicenda sarà raccontata attraverso un podcast e una docuserie che offriranno un’analisi approfondita e una ricostruzione dettagliata dei fatti.

La storia di Denis Bergamini

Denis Bergamini, all’epoca dei fatti ventisettenne e considerato una promessa del calcio italiano, perse la vita in una serata che per decenni è stata avvolta dal mistero. La morte, inizialmente archiviata come suicidio, ha sempre sollevato dubbi, spingendo la famiglia del calciatore a intraprendere una battaglia lunga oltre tre decenni per ottenere giustizia. Solo di recente, il caso ha visto una svolta significativa con la condanna in primo grado di Isabella Internò, ex fidanzata di Denis.