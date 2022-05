Corigliano Rossano, rimessa in auto in fiamme in contrada Fabrizio FOTO | VIDEO

Mega incendio stasera in contrada Fabrizio dove è andata a fuoco una delle rimessa di auto più grandi del territorio. Attorno le 21:30 delle alte lingue di fuoco si sono levate in cielo, con i bagliori del fuoco che hanno squarciato il buio della sera che stava calando su una giornata già difficile per Corigliano Rossano sul fronte della cronaca. Ad essere avviluppato da imponenti lingue di fuoco è stato il capannone della ditta Soca. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che sono stati coadiuvati nelle operazioni di spegnimento anche da i colleghi giunti da altre stazioni del territorio per l'estensione dell'incendio. Presenti anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che dovranno indagare sulle cause di un mega incendio dalle proporzioni devastanti.

© Riproduzione riservata