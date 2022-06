Tanta paura ad Amantea, crolla tettoia del parcheggio di un ristorante: auto danneggiate FOTO

Il matrimonio volgeva al termine quando il clima di gioia e divertimento è stato interrotto da un tonfo fragoroso. Gli ospiti di un noto locale di Amantea si sono subito spostati all'esterno della struttura per rendersi conto di cosa fosse successo e davanti ai loro occhi si sarebbe presentata una scena insolita: la tettoia del parcheggio esterno completamente crollata e... adagiata sui tettucci di una decina di automobili. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone nessuno si trovava nei paraggi in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco.

