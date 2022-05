Promessa mantenuta: Pierpaolo Bisoli (allenatore del Cosenza) e il dirigente rossoblu Emanuele De Lieto Vollaro si stanno dirigendo verso il Santuario di Paola per non tradire la promessa effettuata prima dei playout: una sorta di minipellegrinaggio nella terra del Patrono della Calabria, San Francesco. Giusto il tempo di salutare alcuni giocatori destinati a rientrare a casa e poi via verso la meta.





© Riproduzione riservata