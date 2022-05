Cosenza, paziente portato fuori casa con una gru dei pompieri

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza - sede centrale - sono intervenute in via Raffaele Cardamone per assistenza al personale sanitario del Suem118. L'itervento dei vigili del fuoco è stato richiesto in quanto il paziente affetto da obesità doveva essere ricoverato in ospedale e non poteva essere trasportato con una semplice barella attraverso il vano scala dello stabile. Pertanto si è provveduto ad assicurare il paziente su una barella e successivamente sulla scala aerea per effettuare il trasferimento sino al piano strada dove si trovava l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. Per la manovra i pompieri hanno operato con tecniche Saf e barella toboga.

