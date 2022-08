Violento temporale estivo a Villapiana Lido, nel cosentino. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla costa jonica, provocando non pochi disagi: da registrare, infatti, strade allagate e sottopassi chiusi.

La pioggia ha sorpreso anche bagnanti e turisti che sono scappati via dalla spiaggia per mettersi al riparo.

