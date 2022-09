Cosenza, i funerali di mons. Nolè. Una città commossa saluta il "suo" vescovo VIDEO

Tutti a rendergli omaggio. È il giorno più triste per la Diocesi di Cosenza-Bisignano. Quello dell’ultimo saluto a monsignor Francescantonio Nolè, salito alla Casa del Padre giovedì scorso. In prima fila, i familiari del Padre arcivescovo potentino. Poi, le autorità. I sacerdoti, suoi fratelli nella fede e nella preghiera fino all’ultimo giorno, s’inginocchiano dinanzi al feretro e dedicano al loro Pastore qualche secondo di raccoglimento in attesa che inizi la liturgia celebrata dall’Amministratore apostolico monsignor Giuseppe Piemontese, nominato da Roma nei giorni scorsi.

Presiede l’Eucarestia monsignor Fortunato Morrone, presidente della Conferenza episcopale calabra.

© Riproduzione riservata