Cosenza, momenti di paura al funerale di mons. Nolè: carabiniere sviene per un malore

Momenti di paura durante il funerale di monsignor Francesco Nolè al Duomo di Cosenza. Nel corso dell'omelia, un carabiniere che stava svolgendo servizio durante la cerimonia è svenuto proprio a pochissimi passi dall'altare, accasciandosi vicino al banchetto delle autorità: una caduta di peso a causa di un malore. L'uomo è stato subito soccorso dalle altre forze dell'ordine, dai volontari e dal 118 che ha provveduto al trasporto del carabiniere in ospedale. Il militare ha ripreso conoscenza, ma ha probabilmente riportato alcune fratture per la caduta. La celebrazione, interrotta per alcuni minuti, è ripresa subito dopo.

© Riproduzione riservata