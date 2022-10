Cinghiale "a spasso" nell'alto Ionio Cosentino. Salvato dai pescatori e lasciato libero a riva VIDEO

Un'uscita di pesca così non l'aveva mai vissuta Antonio Pisani, pescatore dell'alto Ionio Cosentino. A largo di Calopezzati con la sua barca si è imbattuto addirittura contro un grosso cinghiale che stava nuotando. Pisani insieme ad un altro pescatore lo ha salvato legandolo con un corda alla barca e una volta raggiunto la riva lo ha lasciato in libertà. "Ha lottato come un leone. Dopo quello che ha sofferto merita di vivere", così il pescatore in un video pubblicato su Tik Tok e diventato subito virale sui social.

Una vicenda che mostra quanto sia preoccupante l'emergenza cinghiali in Calabria con gli ungulati ormai presenti ovunque: dalle campagne, alle città, fino addirittura al mare così come avvenuto con la testimonianza raccontata da questi pescatori che dopo un attimo di incredulità hanno salvato il cinghiale senza farsi prendere dal panico.

