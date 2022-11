Schiuma sul lungomare di Belvedere: il fenomeno della "saponificazione". In contemporanea a Ostia VIDEO

Schiuma come "neve" ha invaso il lungomare di Belvedere nel pomeriggio. Lo strano fenomeno si è manifestato dopo la forte mareggiata a seguito del maltempo che ha colpito ieri il litorale tirrenico cosentino. Parte della schiuma è arrivata fin sui marciapiedi del lungomare del centro tirrenico. L'effetto "neve" è un fenomeno naturale che non deve destare allarmismi. La schiuma bianca è determinata dalla sollecitazione delle mareggiate di questi giorni alla decomposizione delle microalghe. Un fenomeno naturale e innocuo, già accaduto in passato. Si tratta di una "eutrofizzazione delle acque costiere influenzate dai fertilizzanti". Un fenomeno che "ha prodotto una crescita delle alghe planctoniche" che in caso di grande mareggiata, "vanno incontro a un altro fenomeno: quello della saponificazione". Lo stesso fenomeno sempre si è verificato anche a Ostia.

