Treno fermo sui binari ad Acquappesa: carrozze al buio. Tra i passeggeri una ragazza con disabilità VIDEO

Panico sui binari. I passeggeri del treno Intercity 561 (Roma-Reggio Calabria) sono fermi da quasi un'ora ad Acquappesa a causa di un guasto sulla linea: sono venuti a conoscenza del danno diversi minuti dopo che il mezzo si era bloccato. Tra di loro anche una ragazza con disabilità. I presenti hanno lamentato la scarsa assistenza e la mancanza di informazioni tempestiva. Qualche carrozza è rimasta completamente al buio. Essendo il mezzo bloccato lungo la linea ferroviaria, non è possibile trasferire i passeggeri su un pullman e bisognerà attendere l'arrivo di un locomotore trainante. Il treno, una volta risolto il problema, si fermerà a Paola e non proseguirà fino a Reggio. Anche il treno che percorre la tratta Napoli-Cosenza è in forte ritardo. Sarebbe dovuto arrivare a Paola e ripartire alle 22.56 per raggiungere la stazione di Vaglio Lise (ultima corsa serale per raggiungere il capoluogo). Nel frattempo, i vigili del fuoco del distaccamento di Paola stanno raggiungendo il mezzo per procedere con il trasbordo dei passeggeri.

