Al “Pitagora” di Rende le aule ‘fai da te’ degli studenti: viaggio nel mondo di “Radio Pi”

C'è modo e modo di impiegare le risorse per rendere le scuole più “tecnologiche”. Dalle parti di Rende - Liceo Scientifico Pitagora - hanno scelto di affidarsi... a studenti e studentesse. La dirigente scolastica, Alisia Rosa Arturi, ha accolto tre anni fa la richiesta di alcuni giovani “inquilini” della scuola che hanno spinto per far sì che alcuni fondi venissero destinati per la creazione di un'aula... speciale. Quanto speciale? Quanto... una radio. Radio Pi, per la precisione. Già, una struttura giornalistica all'interno della scuola. Costruita in tandem tra la dirigenza (che ha impiegato i fondi “tecnologici”) e gli stessi studenti che, sfruttando la pausa estiva, hanno preso possesso di un'aula scolastica adibendola - appunto - a sede della radio. Con tanto di pennelli, cartongesso e - soprattutto - tante idee. Giuseppe Spina e Giorgio Dodaro, due dei fondatori e ispiratori dell'esperienza comunicativa scolastica, hanno svelato in un'intervista tutti i segreti di Radio Pi: dalla genesi al Premio nazionale scuola digitale fino al viaggio a Dubai e alla preparazione del Tedx.

