Apocalisse turca, il racconto della cosentina Ester Cristaldi: “Terra devastata, servono aiuti”

Il cuore di Ester Cristaldi, trentacinquenne di Cassano Ionio (nata a Cosenza) in questo momento pulsa per la Turchia. Non foss'altro perché, da anni, lo Stato transcontinentale è anche casa sua: vive e lavora a Istanbul, qui ha messo radici. Kahramanmaras, epicentro del disastro, dista poco meno di 1000 chilometri dalla città più conosciuta (anche più della capitale Ankara) della nazione turca. Un cuscinetto sufficiente a evitare guai e danni ingenti. Ma non c'è campanilismo in quel Paese, nonostante si tratti di un autentico melting pot culturale e religioso, c'è grande senso di appartenenza e di solidarietà. Pure di responsabilità, come testimonia la reazione dei turchi al dramma del terremoto che ha mietuto migliaia di vittime. E ancora si scava, nella speranza che quel groviglio di prigioni in acciaio e cemento armato possa essere forzato consentendo di liberare quante più persone possibili dalle macerie. Da Istanbul, ma non solo, la macchina della solidarietà viaggia spedita ormai da ore. Anche Ester Cristaldi (che ha raccontato la sua testimonianza in questa intervista a Gazzetta del sud online) vi è salita a bordo, avviando in prima persona un filone di raccolta fondi destinati agli sfollati.

Come è possibile aiutare le popolazioni terremotate?

Amal for education

In queste ore i cambiamenti sono continui e le scosse non si stanno fermando.

Insieme ad AMAL for Education جمعية أمل الخيرية للتعليم stiamo organizzando una distribuzione di cibo caldo e coperte per oggi e domani presso il nostro centro Amal al Hayat, per oltre 500 persone che ora non possono tornare a casa.

L’obiettivo è di raccogliere €2.000 al giorno per garantire colazione e pranzo a 500 sfollatə.

Come Donare:

BONIFICO BANCARIO

Intestato a

Amal for Education

Unicredit IBAN: IT40Q0200805319000103223565

Causale: Emergenza Gaziantep

Oppure

PAYPAL

IndirizzoPayPal per le donazioni:

[email protected]

paypal.me/AmalforEducation

Filone solidale avviato da Ester Cristaldi

Ricarica Postepay intestata a Maria Pia Ester Cristaldi, numero carta 5333 1711 5467 2865

IBAN: IT69N3608105138293380493390

