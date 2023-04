L'erosione corrode il Tirreno cosentino, riportata alla luce vecchia linea ferrata VIDEO

Il mare ha adesso concesso una tregua. Ma l'ultima stagione invernale e i marosi hanno messo per mesi a dura prova il borgo e tutta la zona marinara di Fuscaldo. Le onde hanno riportato alla luce la vecchia linea ferrata (come testimonia il video effettuato da Antonio Martino), hanno scavato nelle macerie già evidenti della zona sud del litorale e si sono avvicinati all'attuale tracciato ferroviario.

I prossimi interventi annunciati dal Comune dovranno cercare di mitigare quei rischi che sono diventati sempre più evidenti e che col passare del tempo potrebbero accentuarsi costringendo l'amministrazione ad ordinanze di tutela della popolazione residente. Gente che affonda le radici in quel magnifico borgo sempre sospeso e in affanno a causa delle mareggiate e con l'incertezza per interventi che si sono per anni susseguiti ma che non sono riusciti nel compito di proteggere tutto il litorale cittadino.

© Riproduzione riservata