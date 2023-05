Tragedia sfiorata a Lungro: costone crolla sulla chiesa di Santa Maria VIDEO

Il rumore assordante, il costone che scivola a valle e i detriti che invadono la strada. È lo scenario di rovine che si è ritrovato la popolazione accorsa ieri sera, attorno alle 21.45, nei pressi della strada rurale che collega le contrade Pirtea, Galzei e Piantata con il centro abitato di Lungro. Attimi di terrore che, per fortuna, non si sono trasformati in tragedia. Se qualche passante o automobilista avesse attraversato dopo pochi secondi la salita che costeggia la chiesetta di Santa Maria di Costantinopoli sarebbe stato investito dal movimento franoso con conseguenze gravi, forse fatali. Il crollo di un muro di contenimento costruito a valle di un’abitazione in via Vittorio Emanuele ha invaso l’infrastruttura comunale danneggiando anche la ringhiera della chiesa. Sul posto sono intervenuti il sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, gli agenti della Polizia locale e il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. Dal primo sopralluogo effettuato da tecnici e amministratori si ipotizza che a causare il movimento franoso siano state le infiltrazioni d’acqua che hanno permeato il terreno fino a far esplodere il muro. La porzione di terreno è franata anche a causa della tipologia del manufatto, costruito con blocchi di cemento e senza punti di scolo delle acque. Le piogge incessanti che, in queste settimane, hanno sferzato il territorio comunale hanno accelerato i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano molte zone del paese. Poche ore prima del crollo del costone, all’interno della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, si è celebrato il vespro dedicato alla Madonna dell’Icona, festa religiosa molto seguita a Lungro. L’edificio religioso fino alle 19,00 era pieno di fedeli adoranti la Madonna Odigitria e propria la Santa orientale che è “Colei indica la buona via” ha protetto i fedeli lungresi dalla tragedia.

© Riproduzione riservata