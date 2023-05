Maltempo in Calabria: acquazzoni e temporali. La A2 si trasforma in un lago VIDEO

Dopo una breve tregua, il maltempo (con annessi piogge e temporali) è tornato a palesarsi in Calabria anche in prossimità delle coste (nei giorni scorsi la pioggia e gli acquazzoni avevano colpito solo le aree interne come ad esempio accaduto in Sila). Oggi pomeriggio, come si evince postato sui social da Carmine Parise, la pioggia ha causato forti disagi sulla A2 del Mediterraneo sempre in provincia di Cosenza all'altezza di Rogliano. Autostrada praticamente allagata e difficoltà per gli automobilisti.

