Sesso e droga: notte folle di un calabrese in Thailandia. Poi lancia frigo e water in strada VIDEO

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Thailandia a Pattaya, città di 119mila abitanti sulla costa orientale del golfo di Thailandia e nota per la sua "movida" e per essere una vera e propria capitale del sesso. Una notte di sesso e droga che ha visto protagonista un turista calabrese di Corigliano Rossano, A.D.M. di 43 anni. Un mix letale di sesso e droga con una prostituta: da quanto si apprende dopo aver fatto uso di cannabis, l'uomo ad un certo punto è uscito fuori sul balcone dell'appartamento e ha iniziato a lanciare di tutto: un frigorifero, pezzi di water ed altri oggetti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Pattaya che sono saliti sopra nell'abitazione e lo hanno trovato praticamente in uno stato di choc. All'interno della casa sarebbero stata trovata della cannabis (in Thailandia ne è consentito l'uso) che il 43enne aveva fumato insieme alla donna. Una droga che avrebbe provocato nell'uomo un evidente stato di paranoia tale da indurlo a questa reazione. Sotto in strada mentre lui buttava di tutto passavano macchine e alcuni curiosi hanno ripreso le scene con i propri cellulari. L'uomo è stato arrestato.

La foto di copertina tratta dal sito The Pattaya News

