Scatti cassanesi ai Mondiali in Qatar: Pasquale Golia, l'orgoglio cosentino e quella foto a Messi da... copertina

Proviene da Cassano, in provincia di Cosenza, e il suo contachilometri della passione (calcistica) ha già “affrontato” diversi tagliandi. Il fotoreporter Pasquale Golia ha realizzato il suo sogno. Quello di salpare in Qatar, in occasione dei Mondiali di calcio che tra oggi e domani vedranno l'epilogo. Una kermesse dibattuta, contestata, ammirata, ma soprattutto segnata dai... soliti noti. Perché, in barba alle polemiche, alla prese di posizione e alle battaglie di principio, c'è stata una cosa che ha continuato a rotolare in mezzo al campo, spinta da questo o quell'altro artista della pedata: il pallone. E alla fine il trionfo è stato certificato, piaccia o no, dall'incrocio degli incroci: Messi contro Mbappè, protagonisti della finalissima di domani. Il meglio del meglio.

Nella prima parte della competizione, Pasquale Golia era lì, con la sua macchina fotografica a realizzare un sogno. A immortalare Messi (una foto scelta da alcuni come copertina del Mondiale) e compagni mentre i Mondiali asiatici prendevano vita. A noi di Gazzetta del Sud ha raccontato questo e tanto altro, in un'intervista speciale...

