Una tartaruga caretta caretta salvata dai bagnanti di Belvedere Marittimo VIDEO

Una tartaruga Caretta caretta stamattina è stata salvata da alcuni bagnanti nella spiaggia a ridosso del lungomare. Forse aveva perso la rotta, muovendosi lentamente sui granelli di sabbia. Chi era sulla spiaggia non ha potuto non notarla. Senza farla impaurire, si è formato un cordone di umanità: mani che l’hanno presa con delicatezza, trasportata a riva e rimessa in acqua, accertandosi che non avesse ferite. Dopo l’iniziale esitazione, la testuggine ha preso il largo nel mare cristallino, tra gli applausi e gli incitamenti dei bagnanti e di quanti hanno compiuto un bel gesto.

