Rituali bizantini, a Lungro il battesimo per immersione

Il primo bagno di cristianità. I genitori della piccola Fatima Anna Carlucci hanno scelto la cattedrale di San Nicola di Miral di Lungro, capitale religiosa dell' Arbëria del Cosentino, per consacrare la bambina alla vita cristiana. Provenienti da una parrocchia di rito latino, Pietro e Marika hanno scelto per la piccola di nove mesi il battesimo per immersione celebrato da papàs Arcangelo Capparelli, parroco della più importante chiesa dell' Eparchia bizantino-greca di Lungro, diocesi retta dal vescovo Donato Oliverio. Nel rito greco i sacramenti dell'iniziazione cristiana (battesimo, comunione e cresima), vengono somministrati contestualmente e, in questo caso, il battesimo di Fatima Anna è avvenuto per immersione nel fonte battesimale del battistero della cattedrale di Lungro adorna di mosaici bizantini.

