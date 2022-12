A Cosenza la magia del Natale è... in note grazie al parroco di S. Stefano don Mario Ciardullo VIDEO

Non si ferma mai don Mario Ciardullo. Il sacerdote cosentino rock anche a Natale ha scelto di santificare la ricorrenza mandando un messaggio di pace... in note. Il parroco di Santo Stefano, infatti, ha composto un nuovo brano dal titolo Natale è magia, già supercliccatissimo su youtube. In questo brano si parla di Natale come poesia, come magia, come speranza, come verità evangelica ed esistenziale che ormai non esiste più. Amicizia, pace, amore valori un tempo cari al Natale, appunto.

Hanno lavorato al brano

Musica e testo: Daniele Piovani - Lisa Panetta - Mario Parise

Video: Global Digital

Mixato presso Bluemusic Record

Registrato presso Pagano Recording

