L'impresa del Cosenza. I "Lupi" trascinati dall'onda rossoblù del Marulla: "Una vittoria spumeggiante" VIDEO

I pronostici del pre-gara sono stati rispettati. Ai nostri microfoni tantissimi tifosi del Cosenza, prima di entrare nel catino del "Marulla", erano stati profetici: "Vinciamo noi 2-0".

E così è stato, con la squadra di mister Bisoli capace di trovare lo sprint finale per la salvezza battendo il Vicenza con il più classico dei risultati nella finale di ritorno del play-out per la permanenza in Serie B.

Al triplice fischio finale scoppia la festa con i tifosi rossoblù a cantare e urlare con cori, bandiere, striscioni fuori dallo stadio in attesa di poter abbracciare i propri beniamini nelle vie del centro città.

Un Cosenza trascinata da una città intera, che si è unita e stretta intorno alla squadra con tantissimi tifosi giunti anche dai centri più lontani della provincia. Un tripudio di colori, una festa caratterizzata dalla presenza di tantissime famiglie con bambini, tantissimi giovani. Una serata da ricordare insomma con la passione per il Cosenza stampata nel cuore.

Nel video, ecco le testimonianze raccolte a fine partita insieme ai tifosi.

