Cosenza calcio... giù i veli: mercoledì Gianluca Di Marzio alla presentazione della squadra

Sarà Gianluca Di Marzio a presentare la squadra del Cosenza Calcio per la stagione 2022/2023 durante l’evento che si terrà in Piazza dei Bruzi a Cosenza, mercoledì 10 agosto alle ore 20:30. Il giornalista di Sky Sport, figlio dell’ex allenatore dei Lupi Gianni che ha legato il suo nome alla storia del calcio cosentino, ha accettato con entusiasmo l’invito del presidente Eugenio Guarascio che ha voluto riprendere la tradizione della festa in piazza, per salutare l’inizio della nuova stagione. Questa mattina si è tenuta la riunione della commissione di vigilanza comunale, alla quale ha preso parte per il Cosenza l’ing. Luca Giordano, che ha stabilito l’iter autorizzativo della manifestazione. All’evento, organizzato dal Cosenza Calcio, parteciperanno il sindaco di Cosenza Franz Caruso e diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata