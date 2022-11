Il Cosenza Calcio in campo per il Banco Alimentare che ogni giorno recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all'operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Giunta alla 26esima edizione, la Colletta Alimentare quest'anno sarà il 26 novembre 2022.

