Brescianini gonfia la rete al 95' e lo spicchio di Stirpe rossoblù esplode di gioia VIDEO

Stavano facendo la bocca al pareggio. Un risultato tutt'altro che da buttare, in casa della prima della classe. E già si preparavano a riporre striscioni e bandiere negli zaini per far ritorno a casa. Ma il destino ha voluto riservare ai tifosi del Cosenza che hanno gremito lo Stirpe il gran finale: il gol di Brescianini al 95' che vale il rientro a pieno titolo nella corsa per non retrocedere (senza passare neanche dai playout). Un sogno che il popolo rossoblù ha iniziato a coltivare in tempi non sospetti, quando il Cosenza veniva sommerso di reti su questo o su quel campo. Ma ciò non li ha portati a desistere. E il premio è arrivato tutto in una volta, nel modo più bello: ultima palla giocabile, in trasferta, sul campo della prima in classifica. davvero difficile chiedere di più.

