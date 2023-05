La conversione di Lara Meccico, da talento del tennis a regina del padel: “Ora la Nazionale”

Folgorata sulla strada che porta... al padel. Lei, atleta cosentina con un passato da tennista giovanile prestigioso alle spalle. Lei, Lara Meccico, madre di un bimbo ed ex istruttrice-giocatrice alle Hawaii. Proprio lei, nuova numero 10 nel ranking italiano della disciplina che sta spopolando in tutto il mondo (il padel). Ancora lei che, come direbbe Paquito Navarro, si è fatta soggiogare da un veleno che penetra nel corpo e diventa dipendenza, nonostante le iniziali resistenze di chi le sta intorno (ma che adesso ha ben compreso e apprezzato la sua scelta di lasciare il tennis per praticare un altro sport).

Lara Meccico si è raccontata ai nostri microfoni, spiegandoci come si fa a mantenere sempre viva la fiammella della passione per lo sport (quale che esso sia), raccontandoci i suoi momenti no, il passato, le mille vite vissute e l'amore sconfinato per il suo primogenito. Elementi che l'hanno condotta alle soglie del padel ma soprattutto pungoli che torneranno utili per realizzare il suo sogno: indossare la maglia della Nazionale. Un obiettivo che non è mai stato così vicino da quando si è “convertita”.

Con la collaborazione di Enrico Newton Battaglia

