L'attesa spasmodica, minuti di adrenalina e di tensione. Poi il gol di Meroni all'ultimo respiro. Attimi di incertezza dopo il folle finale con i fumogeni e l'invasione di campo.

Ma alla fine è festa ed i tifosi cosentini si riversano subito in strada per festeggiare l'ennesima salvezza agguantata in modo rocambolesco, ma arrivata grazie ad una super seconda parte di stagione.

