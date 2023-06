Cosenza festeggia la salvezza. I tifosi in delirio abbracciano la squadra VIDEO

Sono tantissimi i tifosi del Cosenza che si sono ritrovati davanti allo stadio "Marulla" di Cosenza per accogliere i propri beniamini e festeggiare insieme la salvezza in Serie B dopo il pareggio di ieri sera a Brescia nel ritorno del play-out contro le "Rondinelle". Famiglie, giovani, anziani, bambini: tutti insieme per tributare il proprio saluto caloroso con canti e cori alla squadra arrivata oggi pomeriggio in città. Selfie con i giocatori e tanta gioia per una salvezza conquistata con le unghie e con i denti.

