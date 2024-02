Terribile scontro frontale tra due Suv sulla statale 106 a Corigliano Rossano, feriti 3 adulti e 1 bambino

Micidiale scontro frontale lungo la statale 106 nel territorio di Corigliano Rossano. Attorno alle 20:30 due suv sono entrati in collisione in località Villaggio Frassa nell' area urbana di Corigliano. Lo scontro è avvenuto lungo un rettilineo per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto uno dei due suv si è ribaltato. Nonostante il violento scontro per fortuna non si registrano vittime. Nel sinistro sono rimaste ferite 4 persone tra cui un bambino ma in modo lieve. Sul posto sono giunti due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.