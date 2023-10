Cosenza, una partenza da stropicciarsi gli occhi

L’avvio positivo ha portato entusiasmo intorno al Cosenza di Fabio Caserta. I silani hanno totalizzato 14 punti in nove partite. Per trovare una partenza migliore, in serie B, bisogna tornare al campionato 2000-2001 quando dopo nove giornate la formazione di Bortolo Mutti ha totalizzato 19 punti, cinque lunghezze in più rispetto all’attuale corso. Quella all’alba del nuovo Millennio è una stagione ricordata con grande affetto dai sostenitori rossoblù, che a lungo hanno coltivato il sogno della promozione in serie A. La realtà odierna parla invece del quinto posto in una classifica ancora molto provvisoria, considerato il numero di squadre che dovrà ancora recuperare le partite saltate ad agosto in virtù della coda del Consiglio di Stato. La crescita espressa nell’ultimo periodo però lascia ben sperare e ha permesso di creare un clima di fiducia ed entusiasmo intorno al gruppo silano. Qualcosa che non si vedeva da parecchio tempo.

Caos parcheggi. Per questa ragione, l’associazione “Cosenza nel cuore” si è fatta portavoce in queste ore di un messaggio per esortare le istituzioni a prodigarsi per un’«unità di intenti» Il nocciolo della questione fa riferimento al problema parcheggio, grana scoppiata in modo particolare recentemente: «Noi tifosi, ogni volta che ci rechiamo al “Marulla” iniziamo una sorta di caccia al posto auto, non certo selvaggio, ma senza avere alcuna predisposizione di spazi adibiti. Succede questo perché, per il principio dell’ordine pubblico, tutte le aree di parcheggio, proprie e “improprie” ma consentite, sono state interdette. In passato, si parcheggiava intorno allo stadio e lungo tutto il tratto di viale Magna Grecia. Ora la situazione è diventata insostenibile. Ci permettiamo di giudicare un po’ insensato l’atteggiamento del comune di Castrolibero, limitrofo allo stadio, teso a far rispettare rigidamente il codice della strada, multando di fatto i tifosi del Cosenza, ai quali nell’intera zona non è garantito alcun parcheggio. Il Cosenza è di tutti, rappresenta il calcio professionistico di un’intera provincia. Invitiamo, dunque, al dialogo i comuni di Cosenza e Castrolibero con gli agenti di pubblica sicurezza, per trovare soluzioni che agevolino il flusso di migliaia di tifosi».

Ripresa. Questo pomeriggio, nel frattempo, D’Orazio e soci riprendono gli allenamenti. Alla ripresa saranno valutate le condizioni di Baldovino Cimino. Caserta potrà contare su due “nuovi acquisti” quando riprenderà il campionato: Martino e Zuccon. Il difensore Alessandro Fontanarosa è stato convocato dall’Italia Under 20 del ct Bollini per la sfida del torneo Élite contro la Polonia in programma venerdì alle 18 a Catanzaro.